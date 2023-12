Zugspitze eröffnet Skisaison

Garmisch-Partenkirchen: An der Zugspitze startet die Skisaison. Diesmal ist Deutschlands höchster Berg nicht einer der ersten, der in den Winterbetrieb geht. Die Lifte im Schwarzwald sind schon zwei Tage offen und seit gestern auch die am Söllereck im Allgäu. Auch in der Rhön laufen heute und am Wochenende erste Skilifte. Grund für die ungewohnte Reihenfolge bei der Saisoneröffnung ist der starke Schneefall der vergangenen Tage. Die Tageskarten sind in diesem Winter zwischen vier und zehn Prozent teurer geworden. An der Zugspitze kosten sie 62 Euro - 5 Euro mehr als vergangenes Jahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.12.2023 06:00 Uhr