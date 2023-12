Zugang zum Kölner Dom bleibt bis Neujahr eingeschränkt

Köln: Der Zugang zum Dom bleibt nach den Terrorhinweisen und den verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu Weihnachten noch bis zum Neujahrstag eingeschränkt. Zu Messen und Beichten könnten Besucher nach einer Polizeikontrolle weiterhin in den Dom kommen, hieß es heute von den Behörden. Auch schon gebuchte Führungen durch den Innenraum des Kölner Wahrzeichens finden statt. Andere Besichtigungen, etwa des Dachstuhls, der Ausgrabungen und der Schatzkammer, seien aus Sicherheitsgründen dagegen derzeit nicht möglich. Nach Warnungen vor einem islamistischen Anschlag hatte die Polizei am Samstagabend die Sicherheitsmaßnahmen massiv verstärkt. Eine Durchsuchung des Doms mit Sprengstoffhunden in der Nacht zu Heiligabend blieb ergebnislos.

