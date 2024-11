Zug mit Castor-Behältern aus Frankreich unterwegs nach Deutschland

Valonges: In der Normandie hat sich ein Zug in Gang gesetzt, der vier Castor-Behälter mit Atommüll zurück nach Deutschland transportiert. Die Fahrt soll mindestens 15 Stunden dauern; die genaue Strecke ist nicht bekannt. Zielort ist das ehemalige Atomkraftwerk in Phillipsburg, das als Zwischenlager dient. Dort haben Atomkraftgegner eine Mahnwache angekündigt.

