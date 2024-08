Zug kollidiert bei Rosenheim mit umgestürztem Baum

Rosenheim: Unwetter mit Sturmböen und Hagel haben am Abend in mehreren Teilen Deutschlands für Sachschäden und Behinderungen auf Straßen und im Bahnverkehr gesorgt. Besonders betroffen war auch das südliche Oberbayern: Im Landkreis Rosenheim kollidierte ein Eurocity-Zug mit einem umgestürzten Baum. An Bord befanden sich 260 Personen, laut Bundespolizei wurde aber niemand verletzt. Die Passagiere wurden mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.08.2024 03:00 Uhr