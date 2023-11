Zug erfasst PKW bei Schliersee

Schliersee: An einem unbeschrankten Bahnübergang im Landkreis Miesbach hat am Abend ein Zug ein Auto erfasst. Der 60-jährige Fahrer des Wagens wurde schwer verletzt, ist aber nach Polizei-Angaben außer Lebensgefahr. Auch der Lokführer wurde bei dem Zusammenprall verletzt, die rund 50 Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Am Zug selbst entstand hoher Sachschaden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2023 12:00 Uhr