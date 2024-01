Zufriedenheit mit Scholz erreicht in ARD-Umfrage weiteres Rekordtief

Berlin: Mit der Arbeit von Bundeskanzler Scholz ist nach einer ARD-Umfrage nicht mal mehr jeder fünfte Bundesbürger zufrieden. Der SPD-Politiker kommt im neuen Deutschland-Trend von Infratest dimap auf 19 Prozent. Das ist der niedrigste Wert für einen Kanzler in der 27-jährigen Geschichte der ARD-Umfrage. Oppositionsführer Merz steht mit 30 Prozent besser da, liegt aber deutlich hinter Verteidigungsminister Pistorius und Außenministerin Baerbock. Was die Zukunft der Ampel-Koalition angeht, ist eine knappe Mehrheit der Befragten skeptisch. 49 Prozent glauben, dass die Regierung das Jahr nicht übersteht. Was ihre eigene Situation angeht, denken rund 55 Prozent, dass es ein gutes Jahr wird.

04.01.2024