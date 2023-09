Zufriedenheit mit Regierung sinkt auf Tiefpunkt

Berlin: Die Arbeit der Bundesregierung stößt bei den Wahlberechtigten in Deutschland auf so wenig Gegenliebe wie noch nie. Laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend sind nur noch 19 Prozent der Befragten sehr zufrieden oder zufrieden, 79 Prozent dagegen weniger oder gar nicht zufrieden. Auch bei der "Sonntagsfrage" verlieren SPD, Grüne und FDP jeweils einen Prozentpunkt: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen die Sozialdemokraten auf 16, die Grünen auf 14 und die FDP auf sechs Prozent. Die Union wäre weiter stärkste Kraft mit 29 Prozent vor der AfD, die auf 22 Prozent klettert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.09.2023 04:00 Uhr