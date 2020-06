Zu Trumps erster Nach-Corona-Kundgebung kommen weniger Anhänger als erwartet

Nachrichtenarchiv - 21.06.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tulsa: Nach dreieinhalb Monaten Corona-bedingter Pause hat US-Präsident Trump erstmals wieder zu Tausenden Anhängern gesprochen. In die Veranstaltungshalle in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma hätten noch mehr Menschen gepasst. Trumps Wahlkampfsprecher sagte, die Bürger seien eingeschüchtert worden. Zuvor hatte unter anderem Trumps demokratischer Herausforderer Biden die Veranstaltung in einer geschlossenen Halle als gefährlich bezeichnet. Trump nannte die dort Anwesenden "Krieger" und kündigte an, der Wahlkampf gehe jetzt los. Wer in die Halle wollte, musste zusichern, im Fall einer Covid-19-Erkrankung auf Ansprüche gegen die Organisatoren zu verzichten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2020 05:00 Uhr