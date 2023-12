Zu pro-palästinensischer Demonstration in London kommen 40.000 Menschen

London: Zehntausende Menschen haben in der britischen Hauptstadt bei einer pro-palästinensischen Demonstration einen Waffenstillstand im Gazakrieg gefordert. Die Polizei gab die Teilnehmerzahl mit 40.000 an. Es gab 13 Festnahmen. Dabei ging es um Plakate, auf denen Israel verunglimpft wurde oder Drogenbesitz. Vergangene Nacht war im Weltsicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Feuerpause im Gazastreifen gescheitert. Die USA hatten ihr Veto eingelegt, weil der Terror der Hamas in dem Entwurf nicht erwähnt wurde. Großbritannien enthielt sich. Schottlands Regierungschef Yousaf kritisierte die britische Regierung für die Enthaltung und warf ihr vor, an der Tötung tausender Kinder mitschuldig zu sein. Derweil teilte die israelische Regierung mit, dass die Armee mittlerweile 7.000 militante Palästinenser getötet habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.12.2023 20:15 Uhr