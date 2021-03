Zu Ostern wird das öffentliche Leben weitgehend eingeschränkt

Nachrichtenarchiv - 23.03.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Ländern haben sich beim Corona-Gipfel auf weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens geeinigt. Ansammlungen sollen verboten und Kontaktbeschränkungen verhängt werden. Diese Maßnahme gelten laut Kanzlerin Merkel vom 1. bis 5. April. Private Zusammenkünfte werden eingeschränkt. So darf sich über Ostern ein Haushalt nur mit einem anderen treffen, bei maximal fünf Personen. Der Gründonnerstag und Karsamstag werden laut Merkel einmalig als Ruhetage definiert. Am Samstag dürfen nur Lebensmittelläden im engeren Sinne öffnen. Nach Ostern sollen umfangreiche Testungen beginnen, in Bürgerzentren, Unternehmen, Schulen und Kitas. Kanzlerin Merkel sieht Deutschland in einer "sehr, sehr ernsten Lage" angesichts der Ausbreitung der Virus-Varianten und steigender Infektionszahlen. Die entscheidenden Begriffe seien "Vorsicht und Flexibilität, sagt sie nach Abschluss der Beratungen mit den Ministerpräsidenten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.03.2021 03:00 Uhr