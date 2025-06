Zu Beginn der Pfingstferien in Bayern werden zahlreiche Reisende erwartet

München: In Bayern starten am Mittag die Pfingstferien, eine der Hauptreisezeiten des Jahres. Autofahrer müssen am gesamten Auftaktwochenende mit Staus und Behinderungen rechnen, auch weil es zahlreiche Baustellen auf den Straßen im Freistaat gibt. Am Flughafen München sind bis Sonntag knapp 3.000 Flüge mit mehr als 400.000 Passagieren geplant. Insgesamt melden die Airlines für die Pfingstferien in diesem Jahr acht Prozent mehr Reisende als im vergangenen Jahr. Damit ist das Niveau der Vor-Corona-Zeit fast wieder erreicht. Im Allgäu starten viele höhergelegene Berghütten am Pfingstwochenende in die Saison. Der Deutsche Alpenverein weist aber darauf hin, dass sich Wanderer bei ihren Tourenplanungen vorab informieren sollen, welche Hütten geöffnet haben.

