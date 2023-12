Zoltan wütet über Deutschland - auch in Bayern Feuerwehreinsätze

Hamburg: Sturmtief Zoltan hat Deutschland fest im Griff: Vor allem der Norden ist betroffen. In Schleswig-Holstein wurden zwei Menschen schwer verletzt, einer leicht. Probleme gibt es heute überall im Fernverkehr. Laut Bahn kommt es teils zu Behinderungen und Ausfällen, etwa auf der Strecke Hamburg München. Für den Vormittag sagt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie für die deutsche Nordseeküste sowie an Elbe, Weser und Ems eine schwere Sturmflut voraus. In Dänemark ist ein Mensch wegen des Sturms ums Leben gekommen. Zoltan ist auch in Bayern zu spüren: An vielen Orten ist die Feuerwehr im Einsatz, um Keller auszupumpen und Bäume und Äste von Straßen und Gleisen zu holen. Auf der A93 bei Mainburg wurde ein Lkw-Fahrer schwer verletzt. Er war in einen Unfall verwickelt, weil ein Baum quer auf der Fahrbahn lag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 08:00 Uhr