Zollstreit bringt Dax um Jahresgewinn

Deutscher Aktienindex verliert mehr als vier Prozent: Der DAX schloss am Abend unter der 20.000er-Marke und büßte wegen des Zollstreits seinen gesamten Jahresgewinn ein. Auch an anderen europäischen Börsen sowie an den US-Finanzmärkten brachen die Kurse ein. Die Anleger fürchten, dass der sich anbahnende Handelskrieg die Inflation nach oben treibt und eine globale Rezession auslöst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 21:00 Uhr