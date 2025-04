Zollkonflikt lässt Börsenkurse in Asien einbrechen

Luxemburg: Im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union zeichnet sich keine Entspannung ab. Die Handelsminister der EU-Staaten besprechen am Vormittag in Luxemburg, wie sie US-Präsident Trump bei den hohen Importzöllen zum Einlenken bewegen wollen. Beraten werden auch Gegenzölle und Vergeltungsmaßnahmen für den Fall, dass Verhandlungen mit den USA nicht zu einer Einigung führen. Derweil lassen die von US-Präsident Trump verhängten hohen Einfuhrgebühren die Kurse noch weiter abstürzen. Die Börsen in Asien verbuchen zu Handelsbeginn große Verluste. In Tokio ist der wichtige Nikkei-Index unmittelbar nach Handelsbeginn um mehr als acht Prozent abgestürzt. Schon in der vergangenen Woche hatte Trumps Zollpaket die Börsen auf Talfahrt geschickt. Der Dax etwa verzeichnete zum Handelsschluss am Freitag ein Wochenminus von über acht Prozent.

