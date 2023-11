Zirkuslöwe streunt stundenlang durch italienische Stadt

Ladispoli: Ein Löwe hat gestern für Aufregung in der Hafenstadt nördlich von Rom gesorgt. Das Raubtier streunte am Nachmittag stundenlang durch die Straßen. Es war aus einem Zirkus ausgebrochen. Bürgermeister Grando warnte die Anwohner und bat um höchste Vorsicht. Viele blieben zuhause oder in ihren Autos. Am späten Abend gelang es, das Tier zu betäuben und zum Zirkus zurückzubringen, so der Bürgermeister. Er rief dazu auf, der Ausbeutung von Tieren in Zirkussen ein Ende zu setzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.11.2023 11:00 Uhr