Zig-tausende US-Amerikaner protestieren gegen die Politik von Präsident Trump

Washington: ln den USA haben landesweit viele Menschen gegen die Trump-Regierung protestiert. Die Veranstalter sprachen von Millionen Teilnehmern bei insgesamt mehr als 1.300 Demonstrationen. Offizielle Zahlen sind bisher nicht bekannt. Es gab Kundgebungen in allen 50 Bundesstaaten - etwa in den Metropolen New York, Atlanta oder Seattle. Dazu aufgerufen hatte ein Bündnis aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Auf der größten Demonstration in Washington forderten die Teilnehmer, den Rechtsstaat zu verteidigen und das Sozialsystem nicht anzutasten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2025 03:00 Uhr