Ziemiak bescheinigt Querdenkern "größtmögliche Rücksichtslosigkeit"

Berlin: CDU-Generalsekretär Ziemiak hat die für das Wochenende geplanten Kundgebungen der "Querdenken"-Bewegung als Ausdruck eines grenzenlosen Egoismus kritisiert. In einer solch gefährlichen Pandemie zeugten Aufrufe zu Großdemonstrationen von größtmöglicher Rücksichtslosigkeit, sagte Ziemiak der dpa. Eine für heute geplante "Querdenken"-Kundgebung gegen die Corona-Politik in Dresden mit 4000 Teilnehmern hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen in letzter Instanz verboten. Es führte zur Begründung eine Gefahr für Leib und Leben an. Ungeachtet der Entscheidung bereitet sich die Polizei auf das Erscheinen zahlreicher Hooligans und Rechtsextremisten vor.

12.12.2020