Ziemiak bescheinigt Querdenkern "größtmögliche Rücksichtslosigkeit"

Berlin: CDU-Generalsekretär Ziemiak hat die für das Wochenende geplanten Kundgebungen der "Querdenken"-Bewegung als Ausdruck eines grenzenlosen Egoismus kritisiert. In einer solch gefährlichen Pandemie zeugten Aufrufe zu Großdemonstrationen von größtmöglicher Rücksichtslosigkeit, sagte Ziemiak der dpa. Eine für heute geplante "Querdenken"-Kundgebung gegen die Corona-Politik in Dresden mit 4000 Teilnehmern hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen in letzter Instanz verboten. Es führte zur Begründung eine Gefahr für Leib und Leben an.

