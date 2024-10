ZF führt Kurzarbeit an zwei Passauer Standorten ein

Passau: Der Autozulieferer ZF führt an zwei Passauer Standorten ab November Kurzarbeit ein. Betroffen sind rund 4.500 Mitarbeiter in den Werken Grubweg und Patriching, nicht aber in Thyrnau. Grund für die Kurzarbeit ist laut dem Unternehmen ein anhaltender Auftragsrückgang.

