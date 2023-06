Zerstörung des Kachowka-Staudamms könnte weitreichende Folgen haben

Meldungsarchiv - 07.06.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

London: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms in der Südukraine rechnet die britische Regierung mit verheerenden Folgen. Auf Fotos und Videos sieht es nach Angaben des Verteidigungsministeriums in London derzeit so aus, als wenn Teile der Staumauer noch stünden. Man gehe aber davon aus, dass sich die Substanz des Damms zunehmend verschlechtern wird und noch mehr Gebiete überschwemmt werden. Premier Sunak erklärte, britische Geheimdienste würden derzeit prüfen, wer für die Zerstörung des Staudamms verantwortlich ist. Momentan sei es noch zu früh, ein endgültiges Urteil zu fällen. Sollte jedoch Russland verantwortlich sein, so Sunak, sei dies der größte Angriff auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine seit Kriegsbeginn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2023 12:00 Uhr