Zerstörte Baudenkmäler in Mossul sind wieder restauriert

Mossul: Nach jahrelangen Arbeiten sind die von der Terrormiliz Islamischer Staat zerstörten Kulturstätten in Mossul restauriert worden. Zur Fertigstellung wird heute Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay in der irakischen Stadt erwartet. Die UN-Kulturorganisation hat seit 2018 mit Hilfe von Partnern über 140 Millionen Euro in den Wiederaufbau der historischen Stätten investiert. Dazu gehören die Al-Nuri-Moschee mit dem Al-Hadba-Minarett, die Al-Tahira-Kirche sowie die Kirche Unserer Lieben Frau. Die IS-Terrormiliz hatte im Irak und Syrien zahlreiche archäologische Stätten gesprengt und mit Planierraupen dem Erdboden gleichgemacht.

