Zeremonie zum Nationalfeiertag in den USA hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 05.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In der US-Hauptstadt hat die große Zeremonie zum Nationalfeiertag begonnen. Sie hat den Titel "Salut an Amerika". Geplant sind Überflüge von Militärmaschinen und ein großes Feuerwerk. Gedacht wird der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten am 4. Juli 1776. In diesem Jahr stehen die Feiern allerdings im Schatten eines dramatischen Wiederanstiegs der Coronavirus-Infektionszahlen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.07.2020 01:00 Uhr