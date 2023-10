Zentralratspräsident zeigt sich besorgt über AfD-Ergebnisse und Umfragewerte

München: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich besorgt gezeigt über die jüngsten Wahlerfolge der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen und die hohen Umfragewerte im Osten. Präsident Schuster sagte dem BR, der Alptraum dauere an. Er hofft nach eigenen Angaben, dass die von der Union viel zitierte Brandmauer hält. Eine AfD auf der Regierungsbank in Berlin könne er sich nur schwer mit jüdischem Leben in Deutschland vereinbar vorstellen. Schuster sagte, zwar hätten die aktuellen Wahlerfolge der AfD keine Auswirkungen auf das jüdische Leben im Land. Dennoch wachse bei vielen Menschen das Nachdenken über die Zukunft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2023 10:00 Uhr