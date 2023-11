Zentralratspräsident Schuster warnt vor neuem Judenhass

Würzburg: Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, hat sich entsetzt über anti-israelische und Pro-Hamas-Demonstrationen auf deutschen Straßen geäußert. Bei einer Gedenkfeier zur Reichspogromnacht in Würzburg sagte Schuster, wer Terror bejuble, habe aus der Geschichte nichts gelernt und habe in unserer Gesellschaft nichts verloren. Wie er sagte, erfüllt es ihn "mit großer Wut, dass es in Deutschland Menschen gibt, die die brutale Ermordung von 1.300 Jüdinnen und Juden durch die Hamas am 7.Oktober nicht nur gutheißen, sondern feiern. Das Versprechen des "Nie wieder" wandle sich zu einem "Schon wieder".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 19:00 Uhr