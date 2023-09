Zentralratspräsident Schuster kritisiert Aiwanger

Berlin: Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Schuster, hat den Bierzelt-Auftritt von Freie-Wähler-Chef Aiwanger beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg kritisiert. Die vielen Jubelrufe hätten ihn irritiert, sagte Schuster am Abend in den ARD-Tagesthemen. Demut und Reue könne er bislang nicht feststellen. Weiter erklärte Schuster, dass er Aiwangers Entschuldigung gehört habe und sie auch akzeptiere. Aber sie sei viele Tage zu spät gekommen.

