Zentralrat klagt über Judenfeindlichkeit an Unis

Berlin: Der Zentralrat der Juden befürchtet, dass die anti-israelischen Proteste an amerikanischen Hochschulen auf deutsche Universitäten übergreifen. Entsprechend äußerte sich der Präsident des Zentralrats, Schuster, in der "Rheinischen Post." Nach seinen Worten sind jüdische Studenten auch hierzulande in hohem Maß von Antisemitismus betroffen. Das habe - so wörtlich - ein extremes Unsicherheitsgefühl hervorgerufen. Auch der Bundesbeauftragte Klein beklagt eine weitverbreitete antisemitische Grundhaltung. Jüdische Studenten würden in Kollektivhaft genommen für das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus forderte Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger von den Universitäten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 15:30 Uhr