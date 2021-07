Zentralrat der Muslime fordert Gläubige zum Impfen auf

Nachrichtenarchiv - 31.07.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Zentralrat der Muslime in Deutschland appelliert an alle Angehörigen der islamischen Religionsgemeinschaft, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Der Vorsitzende Mazyek sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, es gebe für Muslime keine religiösen Gründe, das Impfen abzulehnen. Im Gegenteil: Der Schutz anderer vor Krankheiten und die eigene gesundheitliche Unversehrtheit seien im Islam ein hohes Gut. Mazyek erklärte weiter, nicht alle, die noch ungeimpft sind, seien Impfgegner. Viele seien einfach nur zu bequem. Unterdessen will "Bild de" aus Regierungskreisen erfahren haben, dass sich die Bundesregierung bereits einig ist, die bisher kostenlosen Corona-Schnelltests spätestens Anfang Oktober nicht mehr gratis anzubieten. Ein Sprecher der bayerischen Staatsregierung konnte die Informationen auf BR-Anfrage nicht bestätigen.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 31.07.2021 16:00 Uhr