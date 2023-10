Zentralrat der Juden will Palästinenser nicht unter Generalverdacht stellen

Baden-Baden: Der Präsident des Zentralrats der Juden, Schuster, hat trotz der israelfeindlichen Proteste in einigen Städten, davor gewarnt, Palästineser in Deutschland unter Generalverdacht zu stellen. Im SWR forderte er die Länder auf, mehr in Bildung gegen Antisemistismus zu investieren. Kein Kind werde mit einer antisemitischen Haltung geboren. Es müsse die Prägung wo anders bekommen. Es sei Aufgabe der Schulen, dagegen energisch vorzugehen, so Schuster. Der Zentralrat der Muslime hat sich derweil von den pro-palästinensischen Protesten distanziert. Der Vorsitzende, Mazyek, sagte, er appelliere an die Muslime, sich an Demonstrationen zurückhaltend zu beteiligen und genau hinzuschauen, wer dazu aufruft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 12:00 Uhr