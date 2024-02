Zentralrat der Juden warnt vor "NoGo-Areas für Juden"

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat davor gewarnt, dass Universitäten keine "NoGo-Areas für Juden" werden dürfen. Hintergrund ist ein Angriff auf einen jüdischen Studenten am Wochenende in Berlin. Präsident Schuster sagte der "Bild-Zeitung", spätestens wenn verbale Gewalt in physische Gewalt umschlage, sollte die Bedrohungslage allen klar sein. Jüdische Studierende werden nach seinen Worten bedroht und sind auch außerhalb des Campus in Gefahr. Hochschulen müssten ein sicheres Umfeld für Studierende schaffen und dürften Extremisten keinen Raum geben. Ein 30-jähriger jüdischer Student der Freien Universität war in der Nacht zum Samstag von einem 23-jährigen Mitstudenten krankenhausreif geschlagen worden. Auslöser war ein Streit über die Lage im Nahen Osten.

