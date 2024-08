Zentralrat der Juden kritisiert Wagenknecht

Berlin: Der Zentralrat der Juden hat scharfe Kritik geübt an den Äußerungen von Sahra Wagenknecht und ihrem Bündnis BSW zu Israel und dem Krieg in Gaza. Zentralratspräsident Schuster sagte der "Welt", das BSW befeuere mit seiner eher populistischen Positionierung den Israelhass in Deutschland. Wagenknecht vertrete eine nicht untypische Denkweise in der politischen Linken, in der ein vereinfachtes Bild von "David gegen Goliath" im Nahost-Konflikt vorherrsche. Schuster erklärte weiter, die Realitäten in diesem Krieg würden dabei nicht anerkannt, wonach Israel gegen die Terrororganisation Hamas kämpfe - und nicht gegen die palästinensische Bevölkerung. Diese Sicht zeige sich in Protesten gegen Israel und in der Kunstszene, wo eine ganz erhebliche Abneigung und Antipathie gegen Israel herrsche.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 23:00 Uhr