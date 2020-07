Zentralrat der Juden fordert hartes Urteil im Halle-Prozess

Nachrichtenarchiv - 21.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Zum Beginn des Prozesses gegen den mutmaßlichen Halle-Attentäter Stephan B. hat der Zentralrat der Juden eine harte Bestrafung des 28-jährigen Angeklagten gefordert. Zentralratspräsident Schuster sagte, den Attentäter müsse die ganze Härte des Gesetzes treffen. Schuster betonte, die Menschen in der Synagoge von Halle an der Saale seien dem geplanten Attentat wie durch ein Wunder entgangen. Doch habe Stephan B. zwei Menschen auf dem Gewissen, derer man gedenke. Der Anschlag auf die Synagoge habe die jüdische Gemeinschaft zutiefst erschüttert und traumatisiert. Vor dem Magdeburger Landgericht sollte am Vormittag der Prozess beginnen, der Auftakt verzögerte sich jedoch wegen großen Besucherandrangs und strenger Einlasskontrollen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 12:00 Uhr