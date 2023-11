Zentralrat der Juden enttäuscht über Entscheidung der Justizminister

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat sich enttäuscht gezeigt vom Beschluss der Justizministerkonferenz. Diese hatte prüfen wollen, wie Jüdinnen und Juden in Deutschland besser vor antisemitischen Anfeindungen geschützt werden können. Zentralrats-Präsident Schuster sagte nach einem Gespräch mit den Ministern, er hätte sich mehr gewünscht - zum Beispiel "klarere Arbeitshinweise" für Polizisten, die Demonstrationen begleiten. Mehrere Justizminister hatten gefordert, das Leugnen des Existenzrechts Israel unter Strafe zu stellen. Das soll nun geprüft werden. Schuster kritisierte, man solle nicht erstmal abwarten, wie Gerichte mit der Frage umgingen. Wörtlich sagte er: "Wir sprechen von "Nie wieder". Das sei jetzt und nicht erst nach Überlegungen von etwa zwei Jahren. Lobend erwähnte Schuster, dass die Justizministerkonferenz ein klares Bekenntnis zu sicherem jüdischen Leben in Deutschland abgegeben habe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.11.2023 14:00 Uhr