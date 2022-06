Zentralrat der Juden äußert Zustimmung zum BGH-Urteil

Haubitzen werden laut Lambrecht bald in die Ukraine geliefert

Berlin: Die Ausbildung ukrainischer Soldaten an einer Panzerhaubitze deutscher Bauart wird nach den Worten von Verteidigungsministerin Lambrecht bald abgeschlossen sein. Dann könnten die Waffen auch in die Ukraine geliefert werden, sagt die SPD-Politikerin. Wann genau und auf welchem Weg, das werde sie in der Öffentlichkeit nicht sagen. Deutschland will der Ukraine nach jetzigem Stand sieben Panzerhaubitzen aus Bundeswehr-Beständen zur Verfügung stellen. Zudem ist die Bundesregierung laut Lambrecht dabei, mit den USA die Lieferung von Mehrfachraketenwerfern an die Ukraine vorzubereiten.

