Zentralrat begrüßt Verbot von pro-palästinensischem Verein Samidoun

Berlin: Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Auflösung des pro-palästinensischen Vereins Samidoun in Deutschland begrüßt. Das Netzwerk stehe hinter vielen antisemitischen Ausschreitungen deutschlandweit, sagte Zentralratspräsident Schuster. Nun müsse auch den weiteren Hassorganisationen in Deutschland das Handwerk gelegt werden, forderte Schuster. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Beck, nannte das Verbot längst überfällig. Lob kam auch von der Gewerkschaft der Polizei. Bundesinnenministerin Faeser hatte am Vormittag bekannt gegeben, dass das propalästinensische Netzwerk Samidoun aufgelöst wird. Die Organisation hatte nach den Anschlägen in Israel am 7. Oktober Jubelfeiern in Deutschland veranstaltet. Für die militant-islamistische Hamas in Deutschland wurde ein Betätigungsverbot erlassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.11.2023 18:15 Uhr