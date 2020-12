Zentralkomitee der Katholiken hält Gottesdienst-Verbot für unnötig

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen über einen bundesweiten harten Lockdown hat sich das Zentralkomitee der Katholiken zum Thema Gottesdienste an Weihnachten geaußert. ZdK-Präsident Sternberg sagte, Weihnachten ohne Kirchgang sei für viele kaum vorstellbar. Ein Verbot von Gottesdiensten ist aus seiner Sicht auch unnötig. Denkbar wäre allerdings, den Gesang dabei grundsätzlich zu untersagen. Der Liedgesang ist nach seinen Worten schon jetzt in vielen Bistümern ausgesetzt und wäre auch als allgemeines Verbot verständlich. Mit Abstandsgebot, Meldepflicht, Desinfektion und Rücksicht sind Gottesdienste seiner Meinung nach ansonsten aber durchaus möglich. Auch der evangelische Regionalbischof für München und Oberbayern, Kopp, hält Gottesdienste an Weihnachten für möglich. Er verwies im BR-Interview darauf, dass die Kirchen Hygieneregeln beachten und vieles im Freien ablaufe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 13:00 Uhr