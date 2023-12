Zentrale Gesellschaften der Signa-Gruppe kündigen Insolvenz an

Wien: Vier Wochen nach der Signa Holding sind nun auch die Kerngesellschaften des österreichischen Immobilien-Imperiums zahlungsunfähig. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Signa Prime Selection ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt. Zu Signa Prime gehören wichtige Immobilienpakete, darunter das KaDeWe in Berlin, das Alsterhaus in Hamburg und in München der Oberpollinger und der frühere Hertie zwischen Hauptbahnhof und Stachus sowie die Alte Akademie in der Fußgängerzone. Auch die zweite große operative Tochter, Signa Development Selection, werde heute ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen, hieß es in der Mitteilung weiter. In ihr sind große Immobilien-Entwicklungsprojekte gebündelt. Der mit der Sanierung beauftragte Vorstandschef von Signa Prime, Grossnigg, erlärte, es gelte, langfristige Lösungen zu finden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 12:00 Uhr