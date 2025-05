Zentrale Gedenkfeier hat in Dachau begonnen

Dachau: 80 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau hat die zentrale Gedenkfeier auf dem ehemaligen Appellplatz begonnen. Auch Holocaust-Überlebende sind unter den Gästen, neben Politikern und Ehrenamtlichen. Der Verwaltungschef des Erzbistums München und Freising, Klingan, sagte bei einem Gedenk-Gottesdienst, was im KZ Dachau geschehen sei, gehöre zu den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte. Er mahnte, alles zu tun, damit so etwas nie wieder geschehen kann. Klingan vertrat Kardinal Marx, der wegen des anstehenden Konklaves in Rom ist. In Dachau waren 200.000 Menschen inhaftiert. Mehr als 41.000 von ihnen starben während der Haft oder an deren Folgen.

