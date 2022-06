Zentralbanken fordern globale Zinserhöhungen

Kiew meldet Luftangriff auf Wohnkomplex

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt hat es am Morgen mehrere Explosionen gegeben. Laut Bürgermeister Klitschko haben sie sich im Bezirk Schewtschenkiwskij im Zentrum ereignet, nachdem die Luftangriffssirenen der Stadt zuvor Alarm geschlagen hatten. Sanitäter und Rettungskräfte seien zum Ort des Geschehens entsandt worden. Bei dem Angriff wurde demnach ein Wohnkomplex getroffen, es brach Feuer aus. Klitschko erklärte weiter, in zwei Gebäuden sei die Rettung der Bewohner im Gange. Über Opferzahlen gibt es bisher keine Erkenntnis. Am Abend hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft von einer emotional schwierigen Phase des Krieges gesprochen. Man werde aber alle besetzten Orte zurückerobern. Selenskyj erneuerte auch seine Forderungen an den Westen nach der Lieferung schwerer Waffen.

