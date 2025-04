Zeitzeugin Friedländer wird von Steinmeier mit Sonderpreis geehrt

Holocaust-Überlebende Friedländer ist mit Sonderpreis des Westfälischen Friedens geehrt worden: Bundespräsident Steinmeier überreichte der 103-Jährigen die Auszeichnung am Vormittag bei einer Feierstunde in Münster. Friedländer habe schlimmste Menschheitsverbrechen überlebt, so das Staatsoberhaupt. Steinmeier würdigte, dass sie auch im hohen Alter noch in Schulen Jugendliche über die Verbrechen der Nationalsozialisten aufklärt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2025 12:15 Uhr