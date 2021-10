Zeitumstellung belastet laut Umfrage immer mehr Menschen

Bundestag wählt SPD-Politikerin Bas zur Parlaments-Präsidentin

Berlin: Zum dritten Mal in der Geschichte des Bundestags steht eine Frau an seiner Spitze. Die Abgeordneten wählten bei ihrer konstituierenden Sitzung die 53-jährige SPD-Politikerin Bärbel Bas zur Präsidentin. Sie bekam knapp 80 Prozent der Stimmen. In ihrer Rede sagte Bas, sie habe für diese Position nicht selbst die Hand gehoben, aber im richtigen Moment Ja gesagt. Sie wies darauf hin, dass der aktuelle Bundestag besonders jung und vielfältig ist. Wörtlich fügte sie hinzu: "Das ist eine Chance für uns alle." Bas löst den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble ab, der vier Jahre lang Parlamentspräsident war. Schäuble hatte die Abgeordneten zu Beginn der Plenarsitzung um Unterstützung für seine Nachfolgerin gebeten. Er sagte, als Bundestagspräsident habe er "fraktionsübergreifend ein hohes Maß an Unterstützung und Respekt" bekommen. Dafür sei er dankbar, und er bitte, seine Nachfolgerin ebenso zu unterstützen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.10.2021 14:15 Uhr