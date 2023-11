Zeitplan für Haushalt 2024 wird laut Esken in der kommenden Woche geklärt

Die Ampel-Koalition will nach Angaben der SPD-Vorsitzenden Esken den Zeitplan für die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2024 in Kürze festlegen. "Das wird in der kommenden Woche zu klären sein", sagte sie am Abend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Man habe einen sehr klaren Zeitplan, der sehr ambitioniert sei. "Wenn wir wissen, dass wir ihn einhalten können, dann sagen wir das", so Esken weiter. Der CDU-Vorsitzende Merz forderte vergeblich, schon jetzt Klarheit zu schaffen, wann der Etat für das kommende Jahr stehen soll.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.12.2023 01:00 Uhr