Zeitplan für allgemeine Impfpflicht ist kaum mehr zu halten

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Politiker von SPD und Grünen haben Erwartungen gedämpft, dass eine allgemeine Corona-Impfpflicht schnell eingeführt wird. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sprach in den Funke-Zeitungen davon, dass es einen tiefen Einschnitt bedeute. Man werde nun erstmal in den Fraktionen diskutieren, welche Vorstellungen es gebe. Ende Januar könne dann die Debatte im Bundestag geführt werden. Justizminister Buschmann betonte in der Bild am Sonntag, niemand müsse fürchten, dass in dieser Frage getrödelt werde. Die Abgeordneten müssten sich aber Zeit für eine sorgfältige Abwägung nehmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 14:00 Uhr