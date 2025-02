Zeitfenster für Briefwahl ist laut Post sehr kurz

Post erinnert an kurzes Zeitfenster der Briefwahl: Wer per Brief wählen will, der sollte die Unterlagen spätestens am Donnerstag einwerfen. Das hat der Betriebschef der Deutschen Post, Hitschfeld mitgeteilt. Nach seinen Angaben will die Post dafür Sorge tragen, dass auch Briefe, die erst am Freitag eingeworfen werden, noch rechtzeitig im Wahlamt ankommen. Das könne sie aber nicht garantieren.

