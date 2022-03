Zeigen des "Z-Symbols" kann in Deutschland strafbar sein

Pläne von Scholz für Raketenabwehrsystem stoßen auch auf Skepsis

Berlin: Die Pläne der Bundesregierung zur Anschaffung des israelischen Raketenabwehrsystems "Arrow 3" stoßen auch auf skeptische Reaktionen. So sagte der CDU-Außenexperte Kiesewetter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, bei einem solchen Abwehrsystem gehe man davon aus, dass über Polen hinweg auf Deutschland geschossen werde. Das sei aber nahezu ausgeschlossen. Kiesewetter rief die Bundesregierung auf, die aktuelle Bedrohungslage erst nüchtern zu prüfen. Dagegen hatte der Verteidiungsexperte der Unionsfraktion, Hahn, dem BR gesagt, Deutschland brauche ein solches System und es werde höchste Zeit dafür. Bundeskanzler Scholz hatte am Abend in der ARD-Sendung Anne Will bestätigt, dass die Bundesregierung das israelische Abwehrsystem anschaffen will.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2022 11:15 Uhr