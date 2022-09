Nachrichtenarchiv - 25.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Racice: Oliver Zeidler hat bei der Ruder-WM in Tschechien Gold im Einer gewonnen. Der Ingolstädter wiederholte damit seinen WM-Sieg von 2019 und holte die einzige Medaille für das deutsche Team in einer olympischen Bootsklasse. Insgesamt verzeichnete der deutsche Ruderverband bei der WM ein historisch schlechtes Abschneiden mit nur zwei Booten in den 14 Finalläufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2022 16:00 Uhr