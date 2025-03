Zeichen stehen nach Hamburg-Wahl weiter auf Rot-Grün

Hamburg: Nach der Bürgerschaftswahl stehen die Zeichen weiter auf Rot-Grün. Der Erste Bürgermeister Tschentscher von der SPD will nach eigenen Worten zunächst auf die Grünen zugehen, um über eine Neuauflage der Koalition zu sprechen. Er kündigte aber an, danach auch mit der CDU reden. Das Wahlergebnis lässt der SPD beide Optionen offen. Aus der Wahl zur Hamburger Bürgerschaft waren die Sozialdemokraten als klarer Sieger hervorgegangen. Die CDU überholte die Grünen und landete auf Platz zwei. Die Linke wurde erstmals zweistellig, die AfD konnte leicht zulegen. FDP und BSW verfehlten den Einzug ins Landesparlament klar. Nach dem vorläufigen Ergebnis von gestern werden die Stimmen heute erneut gezählt. Bis zum 19. März soll dann genau feststehen, welche der angetretenen Politikerinnen und Politiker einen Sitz in der Bürgerschaft bekommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 06:00 Uhr