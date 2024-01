Zehtnausende protestieren gegen Rechtsextremismus

Wiesbaden: Bundesweit haben erneut mehr als 25.000 Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Nach Polizeischätzungen gingen in Wiesbaden mindestens 12.000 Menschen auf die Straße, in Rostock 6.500, in Hagen, Siegen und Mönchengladbach je 5.000. Auch am Wochenende sind wieder an vielen Orten Kundgebungen geplant. Auslöser der Proteste waren Enthüllungen über ein Treffen radikaler Rechter, an dem einige Mitglieder von AfD, CDU und Werteunion teilgenommen hatten. Der Österreicher Martin Sellner sprach dabei über die Vertreibung von Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. In Wien fand am Abend ein weiteres Treffen von deutschen und österreichischen Rechtsextremen statt. Medienberichten zufolge wollten unter anderem Sellner, der Verleger Götz Kubitschek und AfD-Europakandidat Maximilian Krah teilnehmen. Mehrere hundert Personen demonstrierten in Wien gegen die Veranstaltung.

