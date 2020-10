Zehntel der Welt könnte laut WHO Corona-Infektion gehabt haben

Das Wetter in Bayern: In der Nacht Regen bei 10 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht von Westen her Regen bei 10 bis 6 Grad. Die Aussichten: In den nächsten Tagen ist es oft bewölkt, besonders morgen und auch noch am Mittwoch fällt zeitweise Regen. Freundliche Abschnitte gibt es vor allem an den Alpen. Höchsttemperaturen: 11 bis 16 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 18:00 Uhr