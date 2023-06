Zehntausende Zuschauer säumen Triathlonstrecke in Roth

Kurzmeldung ein/ausklappen Antiterror-Vorkehrungen in Moskau offenbar weiter in Kraft

Moskau: Die in Russland wegen des Aufstands der Söldnertruppe Wagner eingeführten Anti-Terror-Vorkehrungen sind offenbar in Teilen weiter in Kraft. Augenzeugen zufolge ist in Moskau weiter ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Die Verkehrsbeschränkungen auf der Autobahn von Rostow nach Moskau bestehen offiziell weiter. Der morgige Montag ist für die Stadt Moskau aufgrund der, Zitat, "schwierigen Lage" zum arbeitsfreien Tag erklärt worden. Die Privatarmee Wagner und ihr Anführer Prigoschin waren am Freitagabend von der Ukraine kommend in Russland einmarschiert. Nach Verhandlungen unter belarussischer Vermittlung brachen die Söldner ihren Vormarsch auf Moskau dann aber gestern abend ab und kehrten in ihre Feldlager zurück. Die mit dem Kreml erzielte Einigung sieht vor, dass die Wagner-Kämpfer nicht belangt werden. Ihr Anführer Prigoschin geht demzufolge nach Belarus ins Exil. Gegen ihn wird ebenfalls nicht weiter ermittelt.

