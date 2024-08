Zehntausende zu Demos gegen Rechts in Sachsen und Thüringen erwartet

Erfurt: Eine Woche vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben zahlreiche Organisationen Proteste gegen Rechtsextremismus angekündigt. In Erfurt und Leipzig werden jeweils mehr als Zehntausend Teilnehmende erwartet. In der sächsischen Landeshauptstadt Dresden hoffen die Veranstalter auf 5000 Demonstrantinnen und Demonstranten. In Thüringen liegt die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte AfD in Umfragen vorne. In Sachsen liegt die AfD mit der CDU von Ministerpräsident Kretschmer aktuell Kopf-an-Kopf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 09:00 Uhr